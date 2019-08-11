شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يخطر الزمالك بقرار جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، الجهاز الإداري للفريق الأبيض، بعودته إلى القاهرة غداً الإثنين للانتظام في تدريبات الزمالك، بعد انتهاء فترة الراحة.

ويتواجد حالياً فرجانى ساسى في بلاده لقضاء إجازته استغلالا لفترة الراحة السلبية التي حصل عليها.

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وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى أكد أن اللاعب أصبح خارج حساباته في المباراة المقبلة أمام فريق ديكاداها الصومالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.