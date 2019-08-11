فرجانى ساسى يخطر الزمالك بقرار جديد...

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ويتواجد حالياً فرجانى ساسى في بلاده لقضاء إجازته استغلالا لفترة الراحة السلبية التي حصل عليها.
وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى أكد أن اللاعب أصبح خارج حساباته في المباراة المقبلة أمام فريق ديكاداها الصومالي.
ويستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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