شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تزحف لملعب برج العرب.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتشد عدد كبير من جمهور الأهلى فى مدرجات ملعب برج العرب لمساندة الفريق الاحمر أمام فريق اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي : علي لطفي خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول Advertisements خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .

جماهير الاهلى

جماهير الاهلى

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