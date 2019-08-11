شكرا لقرائتكم 15 دقيقة .. تعادل سلبى بين الأهلى واطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلى واطلع برة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب برج العرب فى الدورى التمهيدى بدروى أبطال أفريقيا والنتيجة تعادل سلبى.



تشكيل الأهلى واطلع بره

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمي : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة

خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو

وجاءت أحداث المباراة كالتالى

1 - بداية هجومية من الأهلى لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة عن طريق حسين الشحات

2 - هجمة عن طريق رمضان صبحى ومراوغة لاعب اطلع برة وقام بإرسال عرضية نجح دفاع الفريق السودانى فى إبعادها Advertisements

3 - ركلة مرمى للنادى الأهلى بعد كرة طولية من لاعب اطلع برة مرة إلى خارج مرمى على لطفى حارس الأهلى

4 - هجمة خطيرة عن طريق رمضان صبحى بعدما استلم الكرة عن من عمرو السولية وسددها على المرمى وتصدى لها حارس اطلع برة

5 - سقوط لاعب اطلع برة على أرضية الملعب وتدخل الطاقم الطبى لعلاجه

6 - الحكم يحتسب تسلل على حسين الشحات لاعب الأهلى

7 - سقوط عمرو السولية على أرضية الملعب ومعاناته من الإصابة بعد تدخل لاعب اطلع برة العنيف ضده

9 - أزارو يقود هجمة من الجبهة اليمنى وقام بإرسال عرضية نجح دفاع اطلع برة فى ابعادها

10 - تناقل للكرة فى وسط الملعب بين لاعبى اطلع برة السودانى

11 - كرة طولية من أيمن أشرف لعلى معلول ولكن دفاع اطلع برة يقطع الطريق عليها

13 - تحضير للهجمة من قبل لاعبى الأهلى فى الخط الخلفى ومارتن لاسارتى يترقب المباراة خارج الخطوط

14 - تمريرة طولية من حمدى فتحى لحسين الشحات ولكن الحكم يحتسب تسلل على الشحات