شكرا لقرائتكم أحمد حمودي يستقر على الرحيل مجانا عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أحمد حمودى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى سيناريو قاسى للخروج من جدران القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

واستقر أحمد حمودى على رفض الخروج على سبيل الاعارة لأى من الفرق المحلية أو الخارجية أو البقاء على ذمة الفريق خال خروجه من قائمة الفريق بالموسم الحالى ووضع طريق وحيد هو الاستغناء عنه للرحيل المجانى وتقديم شكوى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويرفض أحمد حمودى نغمة ابن النادى وغيرها من الأمور التى يراها تؤخر مسيرته بكرة القدم خاصة وانه يمتلك العديد من العروض التى ستمنحه راتب كبير حال التعاقد معه بشكل حر دون دفع مقابل مالى لاتمام انتقاله.