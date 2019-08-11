شكرا لقرائتكم بهاء مجدى للمصرى والإسماعيلى: اللى يخلصنى من الزمالك ياخدنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث بهاء مجدى، ظهير أيسر الزمالك، عن عرضا للرحيل عن الزمالك، فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الخروج من حسابات الأجهزة الفنية التى توالت على تدريب الفريق الأبيض.

عانى بهاء مجدى من شبح التواجد على "دكة" البدلاء طوال فترة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للأبيض خاصة بعد أن وظف الأخير عبد الله جمعة فى الجبهة اليسرى لعدم قناعاته بأداء مجدى واستمر الحال بعد تولى خالد جلال المهمة خلفا للخواجة.

ويضع مسئولو المصرى البورسعيدى والإسماعيلى بهاء مجدى على رادار الصفقات التى يرغبون فى التعاقد معها قبل غلق فترة القيد الصيفى الأمر الذى رحب به اللاعب حال تسوية الأمور مع مسئولى الأبيض.