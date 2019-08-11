شكرا لقرائتكم سمير عثمان يمنح وجيه أحمد وعزب حجاج قبلة الحياة بالجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد، على استمرار الثنائى عزب حجاج ووجيه أحمد ضمن التشكيل الجديد للجنة الذى سيتم الإعلان عنه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

كان سمير عثمان استقر على تواجد المحكمة الدولية نعمة رشاد فى اللجنة وتواصل معها خلال الساعات الماضية، ورحبت بالإنضمام إلى اللجنة فى التشكيل الجديد على أن يكون مهمتها الإهتمام بالمحكمات وتوسيع قاعدة المحكمات فى الكرة المصرية.

ووضع سمير عثمان عدد من الأسماء على رأس المرشحين لعضوية لجنة الحكام وهم شريف صلاح وياسر عبد الرؤوف وأيمن ديجيش وتامر درى مع أسماء أخرى فى اللجان الفنية للتحكيم جارى الاتفاق عليها

وأعلن اتحاد الكرة التشكيل الجديد للجان فى الموسم المقبل، وجاء كالتالى:

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- لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين.

- لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل.

- لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقى عبد الشافى، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.

- لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان.

- لجنة شئون اللاعبين برئاسة وليد العطار.