شكرا لقرائتكم روي فيتوريا: النصر ما زال يملك الحل.. وأمامنا فريق صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر إن فريقه يملك الحل لقلب تعثره ذهاباً أمام الوحدة الإماراتي عندما يلتقي الفريقان إياباً يوم الاثنين على ستاد آل نهيان في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان النصر متقدماً حتى الشوط الثاني بفضل هدف لاعبه عبدالرزاق حمدالله، لكن الوحدة الإماراتي خطف هدفاً ثميناً عبر ليوناردو ليحصل على أفضلية التسجيل خارج الأرض قبل لقاء الإياب.

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وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: نعرف أن المباراة ستكون صعبة، الخصم تعادل معنا على أرضنا، لكن ما زال فريقي يملك الحل ولن تكون نتيجة الذهاب عائقاً أمامه.

وأتبع المدرب البرتغالي: نلعب خارج أرضنا وواثقون من التسجيل في ملعب الخصم، الوحدة حضر إلى الرياض وقدم مباراة حماسية وجيدة، ولو استغلينا الفرص التي سنحت لنا في مباراة الذهاب لانتهى اللقاء بفارق هدفين أو أكثر.

واختتم روي حديثه عن اللاعبين، وقال: الذين شاركوا في مباراة الذهاب هم الأجهز بغض النظر عن الغيابات، أي لاعب سيشارك سيقدم كل ما لديه.