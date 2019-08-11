الأهلي يتقدم على اطلع بره بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

كتب: ضياء السقا
انهى النادي الأهلي الشوط الأول، بالتقدم على اطلع بره بطل جنوب السودان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، سددها علي معلول، فيما أحرز وليد أزارو الهدف الثاني من متابعة لعرضية متقنة من حسين الشحات.
وسيطر المارد الأحمر على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.
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