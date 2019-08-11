بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × اطلع بره (دوري أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا يفتتح النادي الأهلي، مشواره في بطولة إفريقيا، بمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب مباريات دور الـ64. ويبدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: علي لطفي Advertisements في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول في خط الوسط: صالح جمعة - عماد فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات في خط الهجوم: وليد أزارو

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