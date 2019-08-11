تغييران في تشكيل الأهلي الرسمي أمام اطلع بره

كتب: ضياء السقا

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب مباريات دور الـ64.

وشهد التشكيل الدفع بالحارس علي لطفي بدلا من محمد الشناوي، فيما يبدأ صالح جمعة أساسيا، على حساب وليد سليمان المصاب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

في خط الوسط: صالح جمعة - عماد فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات

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في خط الهجوم: وليد أزارو

دكة البدلاء: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .

ويغيب عن الأهلي، محمد محمود، وكريم نيدفيد للإصابة، فيما تم استبعاد الصفقات الجديدة محمد مجدي أفشة ومحمود متولي، وأليو ديانج من قائمة المباراة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق فوز مريح ومطمئن قبل خوض مباراة الإياب المقرر لها بعد أسبوعين على استاد القاهرة، بعد أن اتفق مسؤولو الناديين على إقامة مباراتي الذهاب والإياب بمصر.

وكان المارد الأحمر قد ودّع النسخة الماضية من البطولة، من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.