كل ما تريد معرفته عن لقاء الأهلي واطلع بره.. موعد المباراة.. والقناة الناقلة المجانية والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يفتتح النادي الأهلي، مشواره في بطولة إفريقيا، بمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب مباريات دور الـ64.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق فوز مريح ومطمئن قبل خوض مباراة الإياب المقرر لها بعد أسبوعين على استاد القاهرة، بعد أن اتفق مسؤولو الناديين على إقامة مباراتي الذهاب والإياب بمصر.

وكان المارد الأحمر قد ودّع النسخة الماضية من البطولة، من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

التشكيل

ومن المتوقع أن يبدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

في خط الوسط: صالح جمعة - عماد فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - حسين الشحات

Advertisements

في خط الهجوم: وليد أزارو

ويغيب عن الأهلي، محمد محمود، وكريم نيدفيد للإصابة.

القناة الناقلة

تذاع المباراة مجانا عبر شاشة أون سبورت، على النايل سات.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500