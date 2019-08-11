مانشستر يونايتد يضم الناشئ المجبري من موناكو

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الأحد تعاقده مع الناشئ الفرنسي التونسي الأصل حنبعل المجبري (16 عاما)، آتيا من نادي موناكو في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بـ11 مليون دولار.

وكان المجبري، لاعب المنتخب الفرنسي لما دون 17 عاما، يثير اهتمام أندية أوروبية منها مانشستر سيتي بطل إنكلترا، وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا، وليون الفرنسي، بحسب التقارير في الآونة الأخيرة، قبل أن تحسم وجهته بإعلان صادر عن "الشياطين الحمر"، أكده أيضا النادي الفرنسي.

وأفاد النادي الإنكليزي الشمالي في بيان اليوم عن "توصله الى اتفاق مع موناكو بشأن حنبعل المجبري، رهن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا)".

وتمنى موناكو في بيانه التوفيق للاعب "في مسيرته المقبلة".

وبحسب التقارير، وصلت قيمة صفقة الناشئ الى 9,3 ملايين جنيه استرليني (11,1 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يصبح انتقاله ناجزا في كانون الثاني/يناير عندما يتم السابعة عشرة من العمر.

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وأشارت التقارير الى أن المجبري زار مقر التدريب التابع ليونايتد في فترة سابقة مع ذويه، حيث التقى اللاعبَين الفرنسيين في الفريق بول بوغبا وأنطوني مارسيال، اللذين أقنعاه بالانتقال الى شمال إنكلترا.

وانضم المجبري الى صفوف النادي الفرنسي الجنوبي في آب/أغسطس 2018 بعد تجارب في أكاديميات أندية فرنسية منها باريس سان جرمان.

وشهدت العلاقة بين عائلة المجبري وإدارة موناكو توترا في وقت سابق هذا العام بشأن عقد اللاعب الذي كان يدافع عن ألوان فريق ما دون 17 عاما، ما دفع العائلة الى البحث عن انتقال له الى فريق آخر.

على صعيد آخر، أعلن موناكو بطل فرنسا 2017 إعارة البلجيكي ناصر الشاذلي لموسم الى أندرلخت الذي سيشرف عليه في 2019-2020 فنسان كومباني، القائد السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي، كلاعب-مدرب.

وكان الشاذلي (30 عاما) قد انضم الى موناكو العام الماضي في عقد لثلاثة مواسم، آتيا من وست بروميتش ألبيون الإنكليزي.

وخاض اللاعب 56 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، وكان ضمن التشكيلة التي حلت ثالثة في مونديال روسيا 2018.