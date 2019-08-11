دوفيتسيوزو ينتزع الفوز من ماركيز في جائزة النمسا الكبرى

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انتزع الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو على متن دوكاتي، الفوز في الأمتار الأخيرة من بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية الإسباني مارك ماركيز (هوندا)، وذلك في فئة "موتو جي بي" لجائزة النمسا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية الأحد.

وفي السباق على حلبة سبيلبرغ، انتظر دوفيتسيوزو حتى المنعطف الأخير من اللفة الأخيرة لانتزاع المركز الأول، وتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والأول منذ السباق الافتتاحي على حلبة لوسيل في قطر، ليقلص بشكل ضئيل الفارق العريض للإسباني في صدارة الترتيب العام.

وعلى رغم خسارته في الثواني الأخيرة، أبدى ماركيز رضاه عن الحلول في المركز الثاني "بالطبع خسرت عند المنعطف الأخير، لكن الدراجة كانت تنزلق بشكل كبير على الإطار الخلفي".

أضاف "+دوفي+ قام بعمل مذهل وحتى الآن لا أزال متصدرا لترتيب بطولة العالم بفارق 59 نقطة، لذا علي أن أواصل بالطريقة ذاتها".

وأكمل دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو منصة التتويج في السباق النمسوي الذي يأتي قبل أسبوعين من المرحلة الثانية عشرة في بريطانيا.

- فوز "كاي تي أم" على أرضها -

وفي فئة موتو 2، منح الجنوب إفريقي براد بايندر الصانع النمسوي "كاي تي أم" فوزا على أرضه، في سباق شهد العديد من الحوادث والانزلاقات التي صبت لصالح تعزيز الإسباني أليكس ماركيز (كاليكس)، شقيق مارك، صدارته للترتيب العام للبطولة بحلوله ثانيا.

ومنح بايندر الدراجة النمسوية الفوز الأول هذا الموسم في موتو 2، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه الصانع أنه سيوقف مشاركته في هذه الفئة في الموسم المقبل للتركيز على منافسات الفئة الأم "موتو جي بي".

ومن المقرر أن ينتقل بايندر مع "كاي تي أم" الى "موتو جي بي" في الموسم المقبل، وهو سيطر من البداية الى النهاية على السباق الذي أقيم في يوم احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين.

وقال بعد الفوز "ليس ممكنا اختيار يوم أفضل لهذا الفوز في عيد ميلادي وعلى أرض كاي تي أم".

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وحل بطل العالم في فئة موتو 3 لعام 2016، في المركز الأول لسباق شهد العديد من الحوادث التي أدت الى خروج الياباني تيتسوتا ناغاشيما المنطلق من المركز الأول، والإسباني تشافي فيرجي، الأسترالي ريمي غاردنر، والإيطاليين إينيا باستيانيني ولوكا ماريني.

وصبت هذه التعثرات في صالح ماركيز (كاليكس) الذي انطلق من المركز الحادي عشر، وأنهى السباق في المركز الثاني.

وقال ماركيز "كانت ظروف صعبة جدا ومخادعة مع حلبة زلقة. الانطلاق من المركز الحادي عشر كان صعبا لكن الصعود الى المنصة جيد"، علما بأنه حل أمام مواطنه خورخي نافارو (سبيد آب).

ورفع ماركيز الفارق في صدارة الترتيب العام لفئة موتو 2 الى 43 نقطة أمام السويسري توماس لوثي (كاليكس).

- فوز أول لفيناتي في موتو 3 -

وفي فئة موتو 3، حقق الإيطالي رومانو فيناتي على متن هوندا فوزا في النمسا هو الأول له منذ جائزة اليابان 2017، والأول في موتو 3 التي يشارك في منافستها بعد سحب ترخيصه في موتو 2 العام الماضي.

وحل الدراج الإيطالي البالغ 23 عاما، في المركز الأول لمنصة سيطرت عليها هوندا، مواطنه طوني أربولينو ثانيا أمام البريطاني جون ماكفي.

وتعرض فيناتي في أيلول/سبتمبر 2018 لعقوبة سحب الترخيص على خلفية حركة غير رياضية قام بها خلال جائزة سان مارينو، اذ أمسك بمكابح دراجة مواطنه ستيفانو مانزي وهما يقودان بسرعة تجاوزت الـ200 كلم/ساعة. وأدى الحادث الى طرد فيناتي من فريقه "مارينيلي سنايبرز"، وإلغاء انتقاله المتوقع الى فريق "فوروود ريسينغ".

وأعلن فيناتي في الشهر ذاته اعتزال المنافسات، قبل أن يقرر في تشرين الثاني/نوفمبر العودة هذا الموسم للمشاركة في منافسات موتو 3.

وفي الترتيب العام، واصل الإيطالي لورنتسو دالا بورتا والإسباني آرون كانيت التنافس على الصدارة. وبعدما استعاد الإسباني على متن "كاي تي أم" صدارة الترتيب بفوزه في المرحلة العاشرة في تشيكيا، تقدم الإيطالي اليوم الى المركز الأول بفارق نقطة واحدة فقط (155 مقابل 154)، بحلوله في المركز السادس، واكتفاء كانيت بالمركز العاشر.