on sport مشاهدة مباراة الأهلي وأطلع برة بث مباشر بدون تقطيع…kora لايف Ahly

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مباراة الأهلي وأطلع برة بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع فى تماما الخامسة بتوقيت جرينتش، السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، السابعة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان، الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت والبحرين.

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الشوط الاول من المباراة الدقيقة 30 و النتيجة تقدم الاهلى بهدف مقابل لاشىء