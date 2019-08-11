مشاهدة مباراة الأهلي وأطلع برة بث مباشر اليوم فى دورى ابطال افريقيا

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بث مباشر مباراة الاهلى ضد اطلع برة اليوم

اليوم الاحد مباراة الأهلي وأطلع برة بث مباشر بجودة عالية فى تماما الخامسة بتوقيت جرينتش، السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، السابعة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان، الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت والبحرين.

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