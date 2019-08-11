“رباعية نظيفة” ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 4-0 اليوم الأحد 11 أغسطس 2019 في...

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يلعب الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل المان يونايتد، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر اليوم الأحد الموافق 11-8-2019 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الشوط الأول والثاني في البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

نتيجة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يوتيوب اليوم، يتابعها ويهتم بها جميع عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير العربية التي تود متابعة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر الآن، أهداف مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم، وتشتد عمليات البحث الآن عن أهداف مانشستر يونايتد وتشيلسي 4-0 اليوم في الدوري الإنجليزي.

انطلقت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم 11 أغسطس 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملخص مانشستر يونايتد وتشيلسي 4-0

مان يونايتد تشيلسي (4)

ماركوس راشفورد دقيقة 18 ركلة جزاء

ماركوس راشفورد دقيقة 67

أنتوني مارسيال دقيقة 65

دانيال جيمس دقيقة 81 0

نوافيكم من خلال المقال بـ ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 4-0 اليوم، أهداف مانشستر يونايتد اليوم، نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.