موعد مشاهدة عرض سمر سلام 2019 مباشر والقنوات المفتوحة الناقلة -النزالات المحددة لعرض 2019 Summerslam...

موعد مشاهدة عرض سمر سلام 2019 مباشر هو ما يبحث عنه محي المصارعة فى مختلف أنحاء العالم عن عروض سمر سلام و مواعيد وتوقيت عرض سمر سلام 2019 جيث أعلن اتحاد WWE مصارعة المحترفين عن موعد عرض سمر سلام 2019، و النزالات المؤكدة حتى الآن، على أن يقام العرض السنوي هذا العام في صالة Scotiabank Arena بمدينة تورنتو بولاية كندا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستشهد عدد من العروض الأخرى في نفس الأسبوع كعرض NXT وعرض الرو وعرض سماك داون الاسبوعي بالإضافة إلى عرض تيك أوفر، ولا تزال الإعلانات متواصلة حتى الآن لتحديد المواجهة المقررة في عرض سمر سلام 2019، وسنوافيكم بالتفاصيل مھرجان الصيف سمرسلام 2019 والتي يعشقها محبي مصارعة حرة اون لاين.

موعد عرض سمر سلام 2019

الموعد الرسمي لمصارعة سمر سلام 2019 من المقرر أن يقام عرض سمر سلام 2019 يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس المقبل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية والثانية بتوقيت السعودية، وسوف تقام عدد من المواجهات القوية المنتظرة وذلك بعد التطورات التي شهدتها عروض المصارعة الاسبوعية وعودة براى وايت مرة أخرى لحلبات المصارعة وظهور استوري للرجل الميت أندر تيكر، وفوز الوحش بروك ليسنر بحزام البطولة العالمية في عرض اكستريم رولز الذي أقيم في شهر يوليو 2019.

البوستر الرسمي لعرض سمر سلام 2019

معلومات عن عرض سمر سلام 2019

الموعد : الاثنين 12 أغسطس 2019 البلد المستضيف : كندا المدينة : تورونتو الصالة : إير كندا سنتر سعة الصالة : 800,19 مشجع المنظم : دبليو دبليو إي ( WWE(

توقيت عرض Summerslam 34 لجميع الدول العربية

الساعة 11:00 مساءا بتوقيت موريتانيا وجرينتش .

الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب .

الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا .

الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والأردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا ولبنان والعراق .

الساعة 03:000 بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات وسلطنة عمان .

القنوات الناقلة عرض سمر سلام 2019 م Summerslam

اعلنت بعض القنوات امتلاكها تحديد حقوق البث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخلال الأيام القليلة القادمة سوف نضيف القنوات المجانية والمفتوحة بدون شفرات الناطقة باللغة العربية الناقلة لعرض سمر سلام 2019 وفي حال اعلان اي قناة بثها للعرض المرتقب.

أعلنت قناة AFN Sports 1 / 2 USA عن عرضها لعرض سمر سلام 2019

اما قنوات الشرينج الناقلة للعرض فهي

AB3 Belgium

AB1 France

Sky Sports Arena UK

Sky Sport 2 HD Germany

Sony Ten India

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المواجهات المحددة في سمر سلام 2019

سوف يواجه المصارع سيث رولينز الوحش بروك ليسنر طمعًا في استرداد حزام البطولة مرة أخرى بعد خسارته في عرض اكستريم رولز أمام بروك ليسنر بعد استخدامه حقيبة money on the bank الذي تمكنه من النزال على أي حزام في أي وقت، كما ستدافع “الرجل” بيكي لينش عن حزام بطولة السيدات لعرض الرو أمام ناتاليا، كما سيلعب فين بالور في مواجهه فردية أمام براي وايت بعد عودته مرة أخرى في الأسابيع الماضية، وهذه هي النزالات المؤكدة حتى الآن.

واليكم مواجهات عرض سمر سلام 2019 المعلنة حتى الآن بدون ترتيب

لقب اليونيفيرسال بروك ليسنر ضد سيث رولينز لقب WWE كوفي كينجستون ضد راندي أورتن لقب سماكداون للسيدات بايلي ضد أمبر مون لقب راو للسيدات بيكي لينش ضد نتاليا لقب الولايات المتحدة أي جاي ستايلز ضد ريكوشيه لقب الوزن المتوسط درو جولاك ضد أوني لوركن نزال فردي براي وايت ضد فين بالور نزال فردي جولدبيرج ضد دولف زيجلر نزال فردي (إذا خسر كيفن أوينز سيترك WWE ) كيفن أوينز ضد شين ماكمان نزال فردي شارلوت فلير ضد تيريش ستراتس

المواجهات المتوقعة في عرض سمر سلام 2019

ومن المحتمل أيضًا أن يدافع بطل الاتحاد كوفي كينجستون عن حزام البطولة أمام الأفعى راندي أورتن، بالإضافة إلى إحتمالية وجود مواجهة قوية بين لقب القارات شينسكي نكامورا و النجم مصطفى علي.

مشاهدة عرض سمر سلام 2019 summerslam

سنفر اليكم رابط البث المباشر لعرض سمر سلام بث مباشر ( مشغل موبايل ( جوال – اندوريد – اي فون – موبايل عادي – تابلت – وجميع انواع الهواتف المحمولة )

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