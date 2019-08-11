ملخص وأهداف مباراة الأهلي واطلع برة اليوم 11-8-2019 في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلعب الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الاهلي واطلع بره مباشر اليوم الأحد الموافق 11-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الاهلي واطلع بره اليوم في الشوط الأول والثاني في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا 2019.

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ملخص مباراة الأهلي واطلع بره اليوم

انطلقت مباراة الأهلي واطلع بره اليوم 11 أغسطس 2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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الأهلي اطلع برة على معلول دقيقة 16 ركلة جزاء

وليد أزارو دقيقة 33 0

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وفي الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 16 من زمن المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء مستحقة لصالح المارد الأحمر بعد أن تمت اللاعب عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، وقام بتنفيذها اللاعب التونسي علي معلول واستطاع علولو تسجيل أول أهداف الأهلي في شباك اطلع برة لتصبح نتيجة الأهلي واطلع بره الآن الشوط الأول 1-0 لصالح المارد الأحمر.

ذلك قبل أن يسجل الهدف الثاني للأهلي اللعب وليد أزارو عن طريق عرضية جميلة من اللاعب حسين الشحات ليستغلها أزارو ويسددها لتسكن شباك حارس مرمى اطلع برة وتصبح نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره الآن 2-0 لصالح المارد الأحمر.