تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج

يتجدد الموعد اليوم مع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهات الأسبوع الأول من البريميرليج، ومن الجدير بالذكر أن تشيلسي قد أنهى الموسم الماضي بحصده للمركز الثالث بينما أنهى مانشستر يونايتد موسمه بالمركز السادس من الدوري بعد عدة هزائم في الجولات الأخيرة من البطولة.

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تُعتبر مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي من المباريات المُهمة خاصة وأنها بين عملاقين في مجال كرة القدم، وفي الوقت الذي دعم مانشستر يونايتد فريقه بعدد من الصفقات يُعاني تشيلسي من عدم القدرة على التعاقد مع صفقات جديدة بعد عقوبة المنع الذي تعرض لها في موسمه الماضي، وقد حاول جاهداً التمسك بنجومه لكن هازارد أصر على الانتقال للريال.

نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

بتعليق حفيظ دراجي على قناة beIN SPORTS HD 2 وعلى ملعب أولد ترافورد تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

الدقيقة 10: تشيلسي يفرض السيطرة على اللقاء وتصويبة قوية من خارج ال18 تصل سهلة لحارس مرمى مانشستر يونايتد.

الدقيقة 18: راشفورد يتقدم لصالح مانشستر يونايتد بهدف أول عن طريق ضربة جزاء في الربع ساعة الأولى.

الدقيقة 28: تقدم المان يونايتد يستمر بنتيجة هدف مقابل لا شئ في ظل محاولات البلوز للعودة

الدقيقة 38: تشيلسي يُحاول العودة للقاء بعدما استطاع اليونايتد التقدم بهدفه الأول وتصويبة قوية لكن الحارس يصد الكرة.

الدقيقة 65: انتوني مارسيال يسجل الهدف الثاني لليونايتد

الدقيقة 66: الهدف الثالث لليونايتد عن طريق راشفورد

الدقيقة 81: دانيال جيمس يسجل الهدف الرابع لليونايتد

انتهت المباراة بفوز فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة