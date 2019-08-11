مانشستر يونايتد يتمكن من الفوز على تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة

تشهد الجولة الأولى من البريميرليج مواجهة من العيار الثقيل بين المان يونايتد وتشيلسي على ملعب أولد ترافورد، وتحظى هذه المباريات بالاهتمام من قِبل جماهير كرة القدم على مستوى العالم، ويبحث الفريقين وبالأخص تشيلسي عن فرصة الفوز في الأسبوع الأول.

تنطلق المباراة بين تشيلسي واليونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية اللقاء بتعليق متميز ومُبدع من الكابتن حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وفي ظل المنع من التعاقدات بعد أن رحل هازارد إلى الريال يُواجه تشيلسي مهمة صعبة في البريميرليج هذا العام، ولكن من المُمكن أن تكون هذه فرصة قوية للشباب إذ يسعى المدرب الحالي للفريق “لامبارد” بالاستعانة بهم في المباريات لتدعيم الصفوف، وقد أقر بذلك في حديثه للصحف الإنجليزية.

الدقيقة 10: مانشستر يونايتد يفقد الاستحواذ في الدقائق الأولى وتشيلسي يستحوذ بنسبة 74%.

الدقيقة 16: الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد عن طريق راشفورد من ضربة جزاء

الدقيقة 38: الكرة تُقطع وتُصوب من جانب تشيلسي ولكن الحارس يتصدى والدفاع يُحولها إلى رمية جانبية.

الدقيقة 65: الهدف الثاني لصالح نادي مان يونايتد عن طريق مارسيال

الدقيقة 66: راشفور يسجل الهدف الثالث

الدقيقة 81: الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد

انتهت المباراة بفوز فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء.