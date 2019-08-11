نهاية الشوط الأول.. الأهلي 2 - 0 "اطلع برة".. دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي أمام " اطلع برة" بطل جنوب السودان، في لقاء ضن ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويبدأ لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي

وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي

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خط الهجوم : ووليد أزارو

وظهرت سيطرة الأهلي منذ الدقيقة الأولى من زمن المباراة، وهدد الفريق صاحب الأرض مرمى الضيوف في عدة كرات بسبب سوء تمركز دفاع فريق اطلع برة، لكن جميع الكرات جميعها لم تنتهي في الشباك.

وفي الدقيقة 16، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، وتكفل بتنفيذها اللاعب علي معلول والذي سجلها بنجاح في الشباك.

وكاد المهاجم وليد أزارو أن يسجل الهدف الثاني للأهلي، بعدما انفرد بالحارس ولكنه سدد الكرة بشكل غريب واهدر فرصة سهلة.

وأهدر وليد أزارو فرصة اخرى في الدقيقة 28، بعد عرضية حسين الشحات حولها أزارو بمقصية رائعة لكن الكرة اصطدمت في العارضة وحرمت الأهلي من الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 33، استغل أزارو كرة عرضية من حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني، بعدما ارسل الشحات عرضية من الجانب الأيمن حولها المهاجم المغربي لهدف في شباك "اطلع برة".

وعاد وليد أزارو مجددا لإهدار الفرص، فمع حلول الدقيقة 45 ارسل حسين الشحات كرة عرضية أرضية حولها أزارو بشكل غيرب لخارج الملعب، بعدما سدد الكرة بقدمه اليسرى بعيدا عن المرمى.