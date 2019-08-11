مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأجرى لاسارتي تبديلا بالدفع بعلي لطفي في حراسة المرمى من بداية المباراة، فيما أبقى محمد الشناوي احتياطيا، مع الدفع بصالح جمعة في مركز صانع الألعاب.

ولم يدفع لاسارتي بالصفقات الجديدة أليو ديانج، ومحمود متولي، ومجدي أفشة، في قائمة المباراة، فيما أدخل أحمد الشيخ على مقاعد البدلاء.

ويبدأ لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي : علي لطفي

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خط الدفاع : محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي

وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي

خط الهجوم : ووليد أزارو

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وجيرالدو، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ .