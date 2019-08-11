يونايتد يحسم قمة بريميرليج برباعية ساحقة لتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي بفوز كبير (4-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، فيما ظل تشيلسي، الذي يحلم باستعادة البطولة التي غابت عنه في الموسمين الماضيين، بلا رصيد من النقاط.

ورغم الفوز الكبير ليونايتد، إلا أن تشيلسي كان ندا قويا لأصحاب الأرض، خاصة في الشوط الأول، الذي وقف خلاله القائم والعارضة حائلا دون هز الفريق الأزرق للشباك، بالإضافة للتألق غير العادي من الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر، الذي تصدى ببراعة لأكثر من تسديدة خلال هذا الشوط.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 18 من ركلة جزاء حصل عليها، قبل أن يضيف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 65.

وعاد راشفورد للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث ليونايتد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، فيما تكفل اللاعب الويلزي الشاب دانييل جيمس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 81.

تفاصيل المباراة:

بدأ تشيلسي الضغط مبكرا وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من اللقاء بعدما أطلق أبراهام تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة الثامنة، لم ينجح مانشستر يونايتد في استغلال خطأ دفاعيا من تشيلسي بعدما مرر زوما الكرة بالخطأ إلى مارسيال على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدة الفرنسي ذهبت سهلة في أيدي الحارس أريزابالاجا.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة عن طريق ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بعد ضربة جزاء سددها بنجاح في الزاوية اليمنى لمرمى تشيلسي.

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اكتسب مانشستر يونايتد الثقة بعد إحراز الهدف الأول في المباراة واستحوذ على الكرة في منتصف ملعب تشيلسي، وكاد أن يضاعف النتيجة في أكثر من فرصة آخرهم تسديدة مارسيال فوق العارضة بالدقيقة الـ30.

وفي الدقية الـ35، كاد أن يعدل تشيلسي النتيجة من تصويبة قوية أطلقها لاعب الوسط باركلي من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس ديفيد دي خيا.

استمر ضغط تشيلسي وكاد أن يفاجئ أصحاب الأرض بهدف التعادل في فرصتين بدقيقة واحدة، الأولى تصدى لهارس الحارس دي خيا بعد تسديدة باركلي، والثانية ارتطمت بالقائم الأيمن بعد تسديدة إيمرسون بالدقيقة الـ40.

وبعد مرور عشر دقائق، أطلق إيمرسون تسديدة بعيدة المدى بقدمه اليسرى من الجبهة اليسرى، لكن الحارس دي خيا واصل تألقه وأنقذ مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة الـ65، ضاعف مانشستر يونايتد النتيجة عن طريق مارسيال، بعدما استغل المهاجم الفرنسي عرضية متقنة من بيريرا داخل منطقة الجزاء، ليودعها في شباك تشيلسي.

وبعدها بدقيقتين، أحرز مانشستر يونايتد الهدف الثالث بعدما أرسل بول بوجبا كرة ذكية فوق دفاع تشيلسي، لتصل إلى راشفورد الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة بالدقيقة الـ67.

وفي الدقيقة الـ81، جاء الهدف الرابع لليونايتد بهد هجمة مرتدة نفذها الفريق بنجاح، حيث انطلق بوجبا بالكرة نحو منطقة الجزاء قبل أن يمررها بذكاء إلى البديل دانييل جيمس، الذي سسدها لترتطم بأقدام لاعبي تشيلسي قبل أن تتهادى في الشباك.

تشكيل يونايتد: دي خيا، وان بيساكا، ماجوير، ليندلوف، شو، ماكتومناي، بوجبا، أندرياس، لينجارد، راشفورد، مارسيال.

تشكيل تشيلسي: أريزابالاجا، أزبلكويتا، كريستيانسن، زوما، إيمرسون، كوفاسيتش، جورجينهو، مونت، باركلي، بيدرو، أبراهام.