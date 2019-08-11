آرسنال يبدأ موسمه بتخطي نيوكاسل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز آرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-2020).

وغاب الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، عن قائمة الفريق التي أعلنها المدير الفني الإسباني يوناي إيمري.

وحصد آرسنال أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، فيما ظل رصيد نيوكاسل خاليا من النقاط.

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وتقمص النجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف فريق "المدفعجية" الوحيد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

ويأمل أوباميانج في الفوز بلقب هداف البطولة المرموقة للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم في الموسم الماضي جائزة الحذاء الذهبي، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة، مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول، برصيد 22 هدفا لكل منهم.

يُذكر أن آرسنال يسعى بعد الصفقات التي أبرمها هذا الصيف إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم (2003-04).