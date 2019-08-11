علي لطفي واستبعاد الصفقات الجديدة.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة أطلع برة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: علي لطفي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني. خط الوسط: رمضان صبحي – حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – عمرو السولية. خط الهجوم: وليد أزارو.

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