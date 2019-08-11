قرار صارم من مرتضى منصور بشأن رحيل عبدالله جمعة إلى الدوري السعودي

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رحيل عبد الله جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتلقى عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الأيام الماضية، عرضا من نادي أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، لكن المجلس فضل عدم الاستغناء عنه لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الموسم الجاري. وقرر نادي الزمالك إدراج اسم عبد الله جمعة، ضمن الأسماء التي سيتم تعديل عقودها قبل بداية الموسم الجديد، ومعه محمود علاء وطارق حامد. ومن المنتظر، أن يتم تعديل عقودهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد استقرار الإدارة على تعديل العقود الخاصة باللاعبين بعد رفض احترافهم في الفترة الحالية.

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