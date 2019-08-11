منتخب الطائرة يهزم بورتريكو وينتظر تصفيات يناير للتأهل إلى طوكيو 2020

حقق منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة "رجالط فوًا مهمًا على نظيره بورتوريكو بنتيجة 3-0 ، في اخر مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لدورةالألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
كان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في هذه التصفيات بالخسارة من المنتخب البلغاري صاحبالأرض والجمهور، قبل أن يخسر أمام البرازيل وتقام التصفيات المؤهلة للأوليمبياد حاليا في بلغاريا.
بهذا الفوز أحتل منتخبنا المركز الثالث فى المجموعة ،وينتظر التصفيات القارية المؤهلة للأولمبياد والتي ستقام في شهر يناير المقبل.
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