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شاهد.. مانشستر يونايتد يحرز هدفين في دقيقتين بشباك تشيلسي

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اضاف فريق مانشستر يونايتد الهدفين الثاني والثالث في شباك نظيره ، بالمواجهة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات

الجولة الأولى من .

أحرز الهدف الثاني اللاعب أنتوني مارسيال في الدقيقة 75، واضاف راشفورد

الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة بالدقيقة 77 ، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدفا مانشستر يونايتد الثاني والثالث في شباك تشيلسي

 

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