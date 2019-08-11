شاهد.. مانشستر يونايتد يحرز هدفين في دقيقتين بشباك تشيلسي

اضاف فريق مانشستر يونايتد الهدفين الثاني والثالث في شباك نظيره تشيلسي، بالمواجهة التي تجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافساتالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
أحرز الهدف الثاني اللاعب أنتوني مارسيال في الدقيقة 75، واضاف راشفوردالهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة بالدقيقة 77 ، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ولا تزال المباراة جارية.
شاهد هدفا مانشستر يونايتد الثاني والثالث في شباك تشيلسي
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