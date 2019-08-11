الجونة يعلن ضم جناح منتخب أوغندا رسميا

أعلن نادي الجونة التعاقد مع الدولي آلان كيامبادي، جناح نادي كمبالا سيتي الأوغندي، في أول تفعيل لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين. المشترك بين الناديين. كيامبادي من مواليد يناير 1996، وشارك مع منتخب أوغندا في مركز الجناح الأيسر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر. مركز الجناح الأيسر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر. ووقع نادي الجونة اتفاقية تعاون مشترك مع نادي كمبالا سيتي الأوغندي صباح اليوم، الأحد، لتبادل الخبرات.

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