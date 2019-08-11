شاهد مباراة الأهلي وأطلع برة في دوري ابطال إفريقيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمواجهة الأهلي ضد اطلع برة بطل جنوب السودان، والتي ستنطلق بعد قليل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. جنوب السودان، والتي ستنطلق بعد قليل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

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