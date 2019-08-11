شاهد.. مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بهدف راشفورد في الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته نظره تشيلسي، متقدما بهدف دون رد، بالمواجهة التي تجمع الفريقين على

ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي.

أحرز الهدف اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

شاهد هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي