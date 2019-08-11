أنهى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اتفاقه مع نعمة رشاد المحكمة الدولية على الانضمام للجنة الحكام. ويعلن سمير عثمان تشكيل اللجنة بالكامل بعد عيد الأضحى، وكان رئيس لجنة الحكام أبدى رغبته في ضم عنصر نسائي للجنة. ضم عنصر نسائي للجنة. ومن المنتظر أن تعلن نعمة رشاد اعتزال التحكيم خلال أيام، حيث أن اللوائح تمنع انضمامها للجنة وهي مازالت محكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعمة رشاد تنضم للجنة الحكام باتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.