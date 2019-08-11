أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم، الأحد، على استاد الجيش ببرجالعرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن
خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وصالح جمعة.
خط الهجوم: رمضان صبحي، ووليد أزارو.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي ووليد أزارو يقودان هجوم الأهلي في مواجهة اطلع برة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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