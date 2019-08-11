رمضان صبحي ووليد أزارو يقودان هجوم الأهلي في مواجهة اطلع برة

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم، الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي: علي لطفي. خط الدفاع: محمد هاني، وأيمن Advertisements أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول. أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، وصالح جمعة. خط الهجوم: رمضان صبحي، ووليد أزارو. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ.

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