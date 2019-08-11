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شاهد.. راشفورد يسجل هدف أول لمانشستر يونايتد في شباك تشيلسي

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سجل فريق مانشستر يونايتد الهدف الأول في شباك نظره بالمواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن

منافسات الجولة الأولى من الدوري الانجليزي.

أحرز الهدف اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة

18 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي

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