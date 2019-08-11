محافظ المنيا يكرم الأبطال الرياضيين في احتفالات عيد الأضحى

كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عددا من الأبطال الرياضيين بالمحافظة على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.
وأهدى محافظ المنيا درع المحافظة لكل من شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارلمبي، ,أحمد سيد بطل العالم في رفع الأثقال للناشئين وأيمن جلال بطل العالم في الكونغوفو.
حضر التكريم كل من أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية بالمحافظة ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.
وأكد المحافظ إن نجاح وتفوق اللاعبين يمثل نموذجًا مشرفًا أمام كافة أبناء المحافظة والمصريين جميعا، مؤكدًا أن الأمل في مستقبل مصر القادم بيد شبابها المتميز وتفوقهم وتشريف مصر في المحافلالدولية، وإعلاء راية الوطن والنهوض به وتحقيق جميع الآمال المستقبلية في مختلف المجالات الرياضية والعلمية والثقافية.
في حين أعرب اللاعبون المكرمون عن سعادتهم بتكريم المحافظ مؤكدين أن اهتمام الدولة من خلال الدعم المعنوي حافز مهم لتحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في كافة المحافل التي يشاركون فيها، موجهين الشكر لحافظ المنيا والمسئولين عن الرياضة في المحافظة متمنين أن يكونوا دائما عند حسن الظن بهم.
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