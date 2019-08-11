أحمد قمر يطير إلى فنلندا للمشاركة في كأس العالم للرماية المؤهل لطوكيو 2020

غادر البطل الأوليمبي أحمد قمر إلى فنلندا اليوم، للمشاركة في بطولة كأس العالم لرماية والتي ستقام خلال الفترة من 16 وحتى 23 اغسطس الجاري.
وتعد بطولة كأس العالم في فنلندا بطولة ذات أهمية كبرى، حيث يسعي قمر من خلالها لتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
من جانبه أكد أحمد قمر على استعداده لهذه البطولة من أجل التأهل لطوكيو موجها الشكر والتقدير لوزارة الشباب و الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، كما وجه الشكر للشركة الراعية والراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي.
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