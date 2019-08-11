اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأطلع بره بث مباشر koora live يلا شوت كورة لايف ماتش الاهلي "بث YouTube المباشر" YALLA الاهلي

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ينتظر عشاق وجماهير النادى الأهلى مباراة فريقهم الأولى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، عندما يواجه الأهلى نظيره إطلع برة الجنوب سودانى اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة مساءاً.

وستذاع المباراة على قناة أون سبورت، ويقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة حية ودون إنقطاع وبث مباشر للمباراة على الخليج 365 Koora Online ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة اللقاء Yalla shoot عبر بث مباشر على الخليج 365.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

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خط الدفاع : على معلول، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد هانى

خط الوسط :عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات

خط الهجوم : رمضان صبحى، وليد سليمان، وليد أزارو

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