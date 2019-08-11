اونلاين | يلا شوت حصري MATCH ELAHLY مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر KORA ON كورة لايف PLUS ماتش الأهلي CAF Champions Leagu

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يقص النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الاحد 11-8-2019 بمواجهة سهلة نسبياً امام فريق اطلع بره من جنوب السودان في دور الـ64 من البطولة، مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره في بطولة إفريقيا بث مباشر وحصري على يلا شوت بلس بدون تقطيع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع بره في إفريقيا:

أعلنت قناة أون سبورت الرياضية ON sPORT عن نقل مباراة الأهلي واطلع بره يوم الاحد 11أغسطس وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، مشاهدة مباراة الاهلي وأطلع بره كورة لايف بث مباشر من خلال رابط سريع يوتيوب.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام اطلع بره:

لن يغير مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من التشكيلة الأساسية سوي الاعتماد على صالح جمعة منذ بداية اللقاء مع الدفع بحمدي فتحي بجانب عمرو السولية في منطقة الوسط، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

ويسعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره في ملعب برج العرب قبل خوض الإياب في جنوب السودان يوم 23 من أغسطس الجاري، مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره أونلاين بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع يوم الاحد أول أيام عيد الأضحي المبارك.