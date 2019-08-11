اونلاين | يلا شوت الجديد NOW مشاهدة مباراة الاهلي واطلع برة الاسطورة.. بث مباشر مباراة الاهلي اليوم بدون تقطيع جودة متنوعة LIVE ON

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ينتظر عشاق النادى الأهلى إنطلاق مشوار فريقهم فى بطولة دوري أبطال إفريقيا البطولة الغائبة عن خزينة النادى منذ عام 2013 والذى يحلم الجمهور الأهلاوى بتحقيق اللقب التاسع هذا الموسم، ويلاقي الأهلى نظيره إطلع برة الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء اليوم الأحد فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر وسيذاع على قناة On Sport، يمكنكم متابعة البث الحى والنباشر دون تقطيع عبر الخليج 365 الرياضي، Koora Online.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

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خط الدفاع : على معلول، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد هانى

خط الوسط :عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات

خط الهجوم : رمضان صبحى، وليد سليمان، وليد أزارو

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلى وإطلع برة عبر الخليج 365 الرياضي، البث المباشر والحى لأحداث اللقاء دون تقطيع، Kora Online، Koora Live.