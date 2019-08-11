اونلاين | رابط كورة LIVE بلس مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي man united vs Chelsea

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط كورة LIVE بلس مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي man united vs Chelsea والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة قمة الجولة الأولى لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تقام على أرضية ملعب أولد ترافورد وتجمع بين مانشستر يونايتد والبلوز فريق نادي تشيلسي.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD وفي المؤتمر الصحفي الأول للمدير الفني فرانك لامبارد أكد أنه لا يخشى الدفع باللاعبين الشبان من أجل ترك بصمات واضحة خلال الموسم الجديد.

كورة أونلاين بلس KORA ONLINE PLUS ومن المنتظر أن يبدأ لامبارد مشواره التدريبي مع الفريق بمباراة قوية للغاية وستضم تشكيلته أسماء واعدة مثل تامي إبراهام وميسون ماونت.

Advertisements

يلا شوت YALLA SHOOT وتسببت العقوبة الموقعة على النادي بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة وجود صعوبة بالغة من أجل تعويض رحيل هازارد والإعتماد على لاعبين شبان بدلاً منه.

وتنتظر جماهير تشيلسي ظهور اللاعبين بمستوى مميز خاصةً وأنها البروفة الأخيرة قبل مباراة ليفربول يوم الأربعاء المقبل على لقب كأس السوبر الأوروبي.

فيما ستوجه الأنظار في فريق نادي مانشستر يونايتد على المدافع هاري ماجوير الذي سيكون عليه حمل كبير للوقوف في وجه هجوم البلوز بالإضافة إلى الطريقة التي سيتغلب بها سولسكاير على رحيل لوكاكو.

وسيقوم موقع الخليج 365 الرياضي بمتابعة البث عبر روابط بي إن سبورتس لايف beIN SPORTS Live لضمان عدم توقف البث في أي وقت من أجل الوقوف على جاهزية تلك الروابط في نقل المباراة للمشاهد الكريم.