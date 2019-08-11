اونلاين | يلا شوت YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بث مباشر كورة ستار KORA STAR رابط بي إن سبورتس BEIN SPORTS

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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان الأحد على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الأفتتاحية لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وستكون المباراة بمثابة شهادة ميلاد لهاري ماجواير مدافع ليستر سيتي السابق والذي إنضم للشياطين الحمر واصبح أغلى مدافع في العالم.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS في الوقت الذي سيعيش فيه تشيلسي وجماهيره مباراتهم الأولى من دون النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي إنتقل لصفوف الملكي نادي ريال مدريد الأسباني.

ومن المنتظر ان يدخل البلوز المباراة بالتشكيل التالي :-

•حراسة المرمى: كيبا

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•خط الدفاع: أزبيلكويتا، كريستنسن، كورت زوما، إيمرسون

•خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو ، بوليسيتش، مونت، بيدرو

•خط الهجوم : تامي أبراهام

وستكون مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي متاحة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD قد أعلنت إذاعة المباراة على مباشرةً عبر قناة إتش دي 2 HD 2 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي في الوقت الذي يدير المباراة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.