اونلاين | بلص ASC: بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره كورة اونلاين On Sport يلا شوت يوتيوب مباراة الاهلي ON TIME

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلص ASC: بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره كورة اونلاين On Sport يلا شوت يوتيوب مباراة الاهلي ON TIME والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق كرة القدم سيكونوا علي موعد مع مباراة قوية بين الأهلي وإطلع برة بطل جنوب السودان اليوم الأحد 11 – 8 – 2019، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، والتي ستقام على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي اليوم KORA GOAL بدون تقطيع.

كورة أونلاين – بث مباشر KORA STAR مباراة AL-AHLIE في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره إطلع برة بطل جنوب السودان في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم على BEIN MATCH.

ويسعي الفريق الأول بالنادي الأهلي لتحقيق فوز كاسح على نظيره إطلع برة بطل جنوب السودان مستفيدًا من الخبرات الكبيرة للاعبيه وفارق الإمكانيات مع الفريق السوداني، وذلك لضمان التأهل لدور الـ32 بالبطولة القارية قبل مباراة الإياب ضد إطلع برة السوداني.

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراته ضد إطلع برة بطل جنوب السودان:-

Advertisements

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

وتنقل مباراة الأهلي ضد إطلع برة السوداني عبر شاشة قناة (ON SPORT) المصرية بتعليق عربي مميز، شاهد مباراة الأهلي اليوم بي إن سبورتس، مشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا بث مباشر KORA LIVE، حيث يخوض الأهلي منافسات دور الـ64 للمرة الأولي في تاريخ مشاركاته الإفريقية، ويسعي لتفادي مفاجآت البدايات وتحقيق الفوز على الفريق السوداني، شاهد مباشرة مباراة الأهلي YALLA LIVE.