اونلاين | رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر كورة لايف COOL KORA D رابط ماتش الاهلي يوتيوب اون سبورت

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مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة اليوم الأحد 11-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نظيره "اطلع برا" من جنوب السودان، وذلك يوم الأحد، في دور الـ64 من البطولة القارية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

لايف مباراة الأهلي وإطلع برا شاهد المباراة عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الأهلي وإطلع برا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

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بث مباشر مباراة الأهلي وإطلع برا شاهد عبر رابط الاسطورة لايف alostora live :

من المقرر ان تذاع مباراة الأهلى وإطلع برا السوداني بدوري الأبطال، عبر قناة أون سبورت الفضائية on sports ، حيث ستذاع بشكل حصري وفقا لما نشرته القناة من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما ستذاع المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

مباراة الأهلى وإطلع برا بث مباشر شاهد عبر رابط بي إن ماتش bein match :

سيفتقد الأهلي في هذه المباراة أمام اطلع برة، محمد محمود بسبب الإصابة، وستكون جميع الأوراق المتبقية جاهزة أمام المدرب مارتن لاسارتي، وسيبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني، عمرو السولية - حمدي فتحي، رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات، وليد أزارو.