اونلاين | كورة لايف ON SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر YALLA PLUS كورة ستار يوتيوب مباراه الاهلي اليوم جودة متعددة

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مشاهدة مباراة الأهلي واطلع برة اليوم الأحد 11-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، نظيره فريق "اطلع برا" من جنوب السودان، وذلك اليوم الأحد، في دور الـ64 من دوري الأبطال، على ملعب الجيش ببرج العرب.

بث مباشر مباراة الأهلي وإطلع برا شاهد المباراة عبر رابط كورة ستار kora star :

سوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الأهلي وإطلع برا أول أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلى وإطلع برا السوداني بدوري أبطال أفريقيا، عبر قناة أون سبورت الفضائية on sports ، حيث ستذاع بشكل حصري وفقا لما نشرته القناة من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما ستذاع المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

لايف مباراة الأهلى وإطلع برا بث مباشر شاهد عبر رابط بي إن ماتش bein match :

وكان المارد الأحمر قد حسم القمة الـ 118 لصالحه بعد تحقيق الفوز على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد، وحقق الفريق لقب بطولة الدوري العام للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، من الجولة الماضية بانتصار على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتفظ الشياطين الحُمر بالدرع بعد تصدرهم جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الفارس الأبيض صاحب المركز الثاني، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم.