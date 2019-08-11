اونلاين | كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر تابع لايف AHLY كورة اون لاين بث مباشر الاهلي الآن YALLA GOAL

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بث مباشر مباراة الأهلي ضد إطلع بره بطل جنوب السودان والتي يستهل فيها المارد الاحمر حملته نحو الحصول على اللقب الأفريقي الغائب عن الخزائن منذ فترة زمنية طويلة.

كورة ستار KORA STAR ويدخل النادي الاهلي المباراة بنية تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة وذلك تجنباً للدخول في حسبة الأرقام على الرغم من أن المباراتين سوف تقاما في القاهرة بنظام الذهاب والإياب.

كورة لايف KORA LIVE ويعول لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على خدمات الثنائي المنضم حديثاً للفريق محمود متولي ومحمد مجدي أفشة.

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يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE في الوقت الذي سيكون فيه صالح جمعة على موعد مع تقديم أوراق إعتماده للجماهير بعد أن تم قيده في القائمة الأفريقية التي خرج منها الموسم الماضي.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS فيما سيفتقد النادي الأهلي لخدمات نجمه الشاب صلاح محسن بسبب وفاه والده الذي إنتقل إلى جوار ربه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

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