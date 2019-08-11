اونلاين | يلا شوت بلس: مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر كورة جول KORA STAR دوري ابطال افريقيا رابط متعدد الجودات ماتش الاهل

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بث مباشر متابعة مباراة الاهلي ضد فريق نادي إطلع بره بطل جنوب السودان والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات ذهاب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كورة لايف KORA LIVE ومن المنتظر أن يدفع مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بالقوة الضاربة له في التشكيلة الأساسية من أجل حسم اللقاء مبكراً وعدم الدخول في حسابات معقدة.

كورة ستار KORA STAR في المقابل يطمح فريق نادي إطلع بره إلى الظهور بصورة مشرفة خاصةً أنه يواجه أكثر فرق القارة تتويجاً باللقب الأفريقي.

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يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE ويفتقد النادي الأهلي في تلك المباراة إلى خدمات نجم الفريق صلاح محسن بسبب وفاه والده.

يلا شوت YALLA SHOOT في الوقت الذي ستعول فيه الجماهير الاهلاوية على الجاهزية الكبيرة للنجم التونسي علي معلول الذي ظهر بصورة طيبة للغاية بنهاية الموسم المنصرم.

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