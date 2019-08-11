اونلاين | ستريم KOORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر YALLA SHOOT يوتيوب PLUS جول AHLY GOAL

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بث مباشر مباراة الاهلي ضد إطلع بره من جنوب السودان والتي من المقرر أن تقام يوم الاحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات ذهاب دور الأربعة والستين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كورة ستار KORA STAR ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق إنطلاقة جيدة في البطولة الأفريقية التي يطمح في الحصول على لقبها الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة وتعويض الجماهير عن الإخفاق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية الموسم الماضي.

كورة لايف KORA LIVE في المقابل يطمح فريق نادي إطلع بره إلى الخروج بأقل الأضرار وعدم تلقي شباكه لأهداف كبيرة خاصةً بسبب الفوارق الكبيرة بينه وبين المارد الأحمر بطل القرن في القارة الأفريقية وصاحب التاريخ الكبير على المستوى القاري.

ومن المنتظر أن يدخل مارتن لاسارتي المدير الفني للشياطين الحمر اللقاء بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى : محمد الشناوي

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• خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول

• خط الوسط :حمدي فتحي وعمرو السولية ومجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات

• خط الهجوم : ووليد أزارو.

وستكون مباراة الأهلي مع نادي إطلع بره بطل جنوب السودان متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي ON SPORTS HD ويعلق عليها المعلق الرياضي الكبير أيمن الكاشف.

وسيقوم موقع الخليج 365 الرياضي بمتابعة البث عبر روابط بي إن سبورتس لايف beIN SPORTS Live لضمان عدم توقف البث في أي وقت من أجل الوقوف على جاهزية تلك الروابط في نقل المباراة للمشاهد الكريم.