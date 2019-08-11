اونلاين | stream مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع بره بث مباشر كورة ستار KORA LIVE بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي ONLINE

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لانطلاقة ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي مشواره نحو استعادة اللقب الغائب، عندما يفتتح مبارياته أمام إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

ويسعى الأهلي، للتتويج باللقب هذه المرة، حيث بات اللقب التاسع هو الشغل الشاغل لدى إدارة الفريق وجماهيره المتعطشة لتسيد القارة السمراء مجددا.

الأهلي الخاسر للقبين متتاليين بنهائي عامي 2017 و 2018، أمام كلا من الوداد المغربي والترجي التونسي، يطمح في فك نحس البطولة هذا العام.

ويسعى الفريق لمحو ذاكرة خروجه المهين تحت قيادة مدربه الحالي، بالنسخة الماضية حينما تلقى هزيمة مذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخامسية مقابل هدف وحيد بمجموعي لقائي دور الثمانية.

وتقام المباراة مساء غد الأحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل فعاليتها عبر قنوات bein Sports و On Sport.

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وينتظر خلال المباراة أن يشارك عدد من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق بالمباراة، حيث تم التعاقد مع كلا من محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ومحمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز سبورت، والمالي أليو ديانج لاعب مولودية وهران الجزائري، بالإضافة إلى تجديد إعارة رمضان صبحي من هيدريسيفيلد تاون الإنجليزي، لمدة عام.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي- أيمن أشرف- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- علي معلول- أحمد فتحي- رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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