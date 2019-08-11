اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر premier league كورة ستار رابط مانشستر وتشيلسي اونلاين

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ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى الإنجليزى والمقرر إقامتها يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، فى إفتتاحية مباريات الفريقين بالبريميرليج.

وستقام المباراة يوم الأحد فى تمام الخامسة ونصف بتوقيت مصر والسادسة ونصف بتوقيت السعودية وستذاع عبر قنوات Be in sports hd 2 تعليق حفيظ دراجى ويقدم لكم موقع الخليج 365 الريلضي بث مباشر وحى دون تقطيع للمباراة أونلاين Yalla Shoot، كورة أون لاين.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالأتى :

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : شاو، سمالينج، ماجواير، وان بيساكا

خط الوسط : ماتيتش، أنجرياس، ميكتوميناى

خط الهجوم : ماتا، راشفورد، مارسيال

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بينما سيختار فرانك لامبارد المدير الفتى لتشيلسي تشذيله كالأتى :

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع :أزبليمويتا، زوما، كريستنسين، بالميري

خط الوسط :"جورجينيو، كوفاستش

خط الوسط المهاجم : بيدرو، مونت، بوليسيتش

خط الهجوم :إبراهام

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