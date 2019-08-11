اونلاين | رابط شغال PLUS NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر ماكس 7SRII ماتش مانشستر وتشيلسي فور يو يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط شغال PLUS NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر ماكس 7SRII ماتش مانشستر وتشيلسي فور يو يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى الإنجليزى، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وسيذاع اللقاء على قناة Bein Sport Hd 2 فى تمام الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالأتى :

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : شاو، سمالينج، ماجواير، وان بيساكا

خط الوسط : ماتيتش، أنجرياس، ميكتوميناى

خط الهجوم : ماتا، راشفورد، مارسيال

Advertisements

بينما سيختار فرانك لامبارد المدير الفتى لتشيلسي تشذيله كالأتى :

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع :أزبليمويتا، زوما، كريستنسين، بالميري

خط الوسط :"جورجينيو، كوفاستش

خط الوسط المهاجم : بيدرو، مونت، بوليسيتش

خط الهجوم :إبراهام

ويسعى كلا المدربين لإثبات أحقيتهم فى القيادة الفنية من ناحية يسعى سولشاير لإثبات أخقيته فى قيادة اليونايتد وأيضاً يسعى فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي لإثبات نفسه فى أولى مبارياته كمدير فنى فى البريميرليج.